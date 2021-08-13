國內疫情警戒降級後，陸續有9.96萬劑莫德納、52.4萬劑AZ疫苗抵台，累計疫苗破千萬劑。根據中央流行疫情指揮中心統計，疫苗已接種943萬人次、涵蓋率逾37%。但專家認為，現實是疫苗根本不夠，只要看打完兩劑、具完整保護力的人還不到60萬，就知道現實多殘酷。

在第5輪打完莫德納、第6輪預計打高端後，新來的52萬劑AZ疫苗，被認為有機會在第7輪開打，對象可望輪到38歲以下民眾。不過防疫指揮官陳時中未鬆口，只說「年齡層會往下開放，和之後到貨的其他疫苗一併作安排」。

專家認為，國內疫苗雖然破千萬劑，但真正打完2劑疫苗、已獲得完整保護力的人，僅56.6萬人次，換算下來涵蓋率才2.4%，應將到手的疫苗讓高風險族群優先接種第2劑。

陳時中曾表示，防疫政策以提高第1劑覆蓋為主，暫不考慮擴大第2劑施打；事實上，指揮中心甚至有意延長兩劑疫苗之間的接種間隔時間，因應疫苗短缺。

蔡英文總統臉書PO文，稱國內疫苗達1047.92萬劑，但仔細算一算，這千萬劑疫苗超過半數、約585.5萬劑全來自國外捐贈，包括日本、美國、立陶宛，顯示台灣自行採購的疫苗，供貨非常不穩定。