屏東市10日上午發生一起孕婦自撞的車禍，孕婦經搶救三天於13日上午傷重不治，家屬心急在網路上發文，協尋行車紀錄器，希望能釐清事故的真相。左圖為事發路段逆向視角，右圖為順向視角。（翻攝當事人臉書）

屏東一名懷胎5月的李姓孕婦10日中午騎乘機車載著2歲兒子，行經忠孝路與博愛路口時，因不明原因自撞停在騎樓的轎車，李女當場羊水破裂陷入昏迷，經緊急送醫後胎兒沒能保住，李女則在搶救3日後，不幸於13日上午7時許宣告不治。

據了解，李姓女子於10日中午時許載兒子騎機車出門，事故前行經十字路口，下秒隨即高速逆向撞上停放在路邊的轎車後即人車倒地，孕婦則以雙腳緊緊夾住保護2歲孩童，並在路過民眾協助下送醫急救。

然而，因車禍撞擊導致李女羊水破裂，沒能保住腹中胎兒，而李女傷勢嚴重，送醫後昏迷指數僅3，與死神搏鬥3日後，仍不幸於13日上午7時傷重不治。

究竟事故是如何發生，李女為何突然自行撞上轎車仍不得而知，李女的丈夫也相當焦急，在個人臉書上發文，希望事發當時路過的好心民眾能提供行車紀錄器畫面。對此屏東交通隊分隊長指出，目前所調閱的監視器中僅拍攝到女騎士逆向自撞路邊的車子，仍在積極調閱其餘角度的畫面，以釐清案情。