9時40分空勤直升機也到達明霸克露橋周邊盤旋搜尋，到目前都還未尋獲謝宜真。(高雄市消防局提供／林雅惠傳真)

高雄市桃源區民代表謝宜真11日上山訪視受困部落，回程遭泥流沖走，消防人員連日搜尋未果，今日上午持續出動警消10車20人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇4艇、直升機1架共計16車55人前往搜救，期盼能有好消息。

高雄市消防局第六大隊副中隊長高銘竹表示，今日搜救工作除延續昨日範圍加強搜索外，並投入更多人力擴大從六龜大橋往蝴蝶橋方向搜尋，不過早上6時開始搜救工作，9時40分空勤直升機也到達明霸克露橋周邊盤旋搜尋，到目前都還未尋獲謝宜真。