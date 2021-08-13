2021 TY Star 網紅培訓營第一梯於8月12日結營，當日來自各個產業的學員們紛紛使出渾身解術，利用自家產品展開直播秀，產品包含鮮一杯咖啡、森田藥粧面膜、天后點紅口紅，就連泡菜都成為直播商品！僅有三天的網紅培訓課程，讓所有學員各展長才，更有學員身穿漢服將商品特性及個人魅力發揮得淋漓盡致，著實成為一代網紅新秀。

本次網紅培訓營首先由圈圈科技行銷總監唐兆瑩及社群經理郭思妤，帶學員充分瞭解網紅生態；中天新聞主播張若妤深入解析IG經營手法，帶到網紅如何經營自己；出神入化的YouTuber魔術師阿夾運用心理學技巧，解析寫出好腳本、拍出第一支片的心法；百變網紅女神王小凡Zoe教大家如何實踐斜槓精神，活出精采人生；最後由蝦皮官方合作主持人築軒，帶著學員實際操作設備，親身體驗直播主的過程。

學員運用課程技巧，發揮個人特色。(圖/太陽星網路科技股份有限公司提供)

2021 TY Star 網紅培訓營結營典禮在大家的歡笑聲中落幕，許多人都不曾在螢幕前亮相，在三天精實的課程中，大家不斷突破自我、從中發掘自己的個人特色與魅力，運用直播充分展現影響力，呼應這個時代人人都可以是網紅，只要你找出個人特色、勇敢展現自己，並選對合適的平臺，就能事半功倍，打造個人專屬的品牌。

下課後，學員積極與講師、其他學員互動交流。(圖/太陽星網路科技股份有限公司提供)

想瞭解網紅行銷，並將經驗導入自家產品上，提升銷售業績嗎?2021 TY Star 網紅培訓營第二梯次於8月17日至8月19日舉辦，名額有限額滿為止。