近期中南部發生豪大雨，台中市豐原區9日上午8時許，有2部自小客車於豐原大道1段發生追撞交通事故，台中市警察局交通警察大隊指出，雨天駕車可能因路面積水，降低輪胎摩擦力而發生打滑現象，另強風可能讓水上行駛的汽機車失去部分牽引力，偏離行駛車道，呼籲用路人雨天應放慢速度。

交通警察大隊表示，當時正值豪大雨，又恰逢上班交通尖峰時刻，造成後方車輛壅塞，交通巡邏員警行經該車禍路段，發現堵車情形，主動下車冒雨進行疏導，迅速進行現場照相及車輛定位，排除事故車輛，讓現場交通恢復順暢。

豐原大道為本市山城交通要道，平常車流頻繁，事故發生正值上班交通尖峰時刻，一度造成後方車輛大排長龍。雙方駕駛於事故發生後，民眾撐傘站立路旁等待交通事故處理員警到場處理。

交通警察大隊第一中隊員警洪裕隆、官嘉梅及許顯榮，見狀，立即冒雨指揮疏導車流，避免引發2次交通事故，同時進行肇事車輛定位，由於員警處置得宜，能迅速排除事故現場恢復交通，以免因事故而延誤其他用路人上班時間。

交通警察大隊呼籲駕駛人，雨天駕車可能因路面積水，降低輪胎摩擦力而發生打滑現象，應減速慢行及加大安全車距，並開啟頭燈，能見度不佳時，應再開啟後霧燈或警示燈，以警示後方來車，以提升行車安全。