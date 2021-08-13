吳亦凡性醜聞效應仍在大陸演藝圈發酵，不僅男星霍尊被爆出在交往期間數度劈腿約砲，還找朋友恐嚇女方分手，只能宣布退出新節目《披荊斬棘的哥哥》，同樣參加節目的知名饒舌歌手熱狗也意外中槍，過去他荒唐的染毒過去、情史遭網友挖出，紛紛要求他也一起退出節目。

熱狗曾在2008年受訪時透露，他在大學時期曾沉迷搖頭丸、大麻及K他命等毒品，時間長達2年，但他每次吸毒完只感覺更空虛，長期下來食慾不振又沒精神，最後果斷下定決心戒毒，浪子回頭後還寫了歌曲《毒》，倡導社會大眾別碰毒品，否則後果嚴重。

然而不只吸毒，熱狗和女友是未婚生子，講話直率的他過去還曾坦承：「跟歌迷上床是我回饋歌迷的方式」、「我常跟不同個女生生小孩」等驚人言論，讓網友相當傻眼，認為他也應該列為劣跡藝人，要求他退出《披荊斬棘的哥哥》，目前該節目也已經全面下架和熱狗相關的影片，但微博的文案還留著。

熱狗曾在受訪時失言。(圖/翻攝自微博)

網友們紛紛留言直呼，「熱狗未婚先孕睡粉絲不退出嗎?」、「熱狗呢?」、「熱狗就是下一個！想請失德藝人你們活該」、「吸毒藝人呢？貴節目組還要啊」，也有網友發現《披荊斬棘的哥哥》又悄悄上架熱狗的影片，引起不滿，「如此陽奉陰違的官方態度，五毒俱全的熱狗繼續靜悄悄撈金罷了」。

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