衛福部長陳時中日前宣布台帛旅遊泡泡將重啟，對此，藍委李貴敏表示，結果在施打疫苗誘因下，帛琉旅遊泡泡出現大爆單，剛好突顯台灣無國際認證疫苗可打，又面臨中央強推高端疫苗壓力下的無奈與掙扎，根本是直接打臉陳時中。李更痛批，現在人民為了打疫苗出國，邊境把關誰要負責。

李貴敏今（13日）在臉書發文表示，在免住防疫旅館及施打疫苗的誘因下，台帛旅遊泡泡出現訂單爆滿，民眾瘋狂搶購，業者卻難以消化的狀況。剛好突顯人民無國際認證疫苗可打，又面臨中央強推高端疫苗壓力下的無奈與掙扎，根本是直接打臉陳時中，更形同民眾對民進黨政府無能處理疫苗問題的不信任投票。

李貴敏直言，花錢買機票、訂行程就能打到疫苗，對國內幾百萬等不到疫苗的民眾情何以堪？更別提看不到政府有任何解決疫苗短缺的能力與企圖心。

李貴敏痛批蔡政府，恣意拖延地方政府及民間自行採購疫苗要求，導致第六期預約只能打高端疫苗，也難怪怨聲載道，疑慮不斷。

李貴敏提醒，Delta變異株肆虐全球，可是帛琉泡泡回程卻只要5+9，不需住防疫旅館，也比奧運國手返台輕鬆，凡此種種讓人匪夷所思；要是入境管制再出狀況，蘇內閣就要負全責！