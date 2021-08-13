興富發(2542)5月新任的董事長曹淵博今日首次公開露面。他表示，這兩年雖然房市政策壓抑消息不斷，但最重要的還是利率和經濟表現，在本土疫情趨緩後，6月中旬起中南部來客數及成交慢慢回來，北部地區7月也漸漸回溫，建商也是隨著疫情狀況來調整推案，若疫情像現階段是可控制的，預期會爆量推案，公司預計在今下半年於高雄推出4筆個案，累計總銷約200~300億元間。

疫情期間以表面上來看，房市交易量萎縮，但實際上建商獵地的動作還是持續當中，曹淵博指出，下半年房市剛性需求仍在，近1年來原物料飆價，以最重要的鋼筋價格來看都已經翻倍以上，再加上工資也不斷揚升，去年和今年六都房價漲幅至少都有5%以上，台南漲幅有15%左右、高雄有7%，預期未來房價還是會漲。

興富發發言人廖昭雄表示，疫情期間民眾雖然無法出來購屋，但因通膨隱憂和剛性需求仍在，其實大家尋問度其實很高，預期疫情趨緩大家比較可以出來的話，剛性需求那種力道很快就出來了。

因為疫情的關係，全球各國大部分都在鎖國狀態，廖昭雄說，一旦疫情過，相信有很多外資想要來台灣投資，台灣內部需求度也很高，現在有很多老舊辦公室，不符合現在的需求是該換，但受限供給少而無法更換，只要提供足夠的產品，相信需求面就會出來，至於2024年商辦市場是否會飽合，他則認為，除了本土需求，外資也會進來，需求面是看好的。

關於興富發總裁鄭欽天稍早並訂下10年蓋30棟商辦的進度，廖昭雄說，公司在汐止的商辦案，目前正在走都市更新計畫當中，現在就是規畫4棟商辦，每一棟高達2萬坪，另外，桃園、台中、高雄都有商辦的規畫陸續行當中，30個商辦10年內是可以完成的。