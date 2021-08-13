因日本疫情急速擴散，屢屢突破單日確診數，甚至傳出日本當局可能擴大緊急事態宣言，加劇市場對經濟復甦受阻的擔憂，提振黃金避險需求，支撐金價上漲，但因美元於高點盤整而限制漲幅；截至台北時間8月13日上午10點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲4.3美元，報每盎司1756.1美元。

9月白銀上漲0.119美元，報每盎司23.235美元。

10月白金下跌2.2美元，報每盎司1015.5美元。

9月鈀金下跌0.9美元，報每盎司2623美元。(商品行情網)