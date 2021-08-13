《商情》黃金亞洲電子盤溫和上漲 10:532021/08/13 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因日本疫情急速擴散，屢屢突破單日確診數，甚至傳出日本當局可能擴大緊急事態宣言，加劇市場對經濟復甦受阻的擔憂，提振黃金避險需求，支撐金價上漲，但因美元於高點盤整而限制漲幅；截至台北時間8月13日上午10點45分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲4.3美元，報每盎司1756.1美元。 9月白銀上漲0.119美元，報每盎司23.235美元。 10月白金下跌2.2美元，報每盎司1015.5美元。 9月鈀金下跌0.9美元，報每盎司2623美元。(商品行情網) 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油走軟 《國際油價》原油亞洲電子盤呈弱 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #溫和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》電子迷航 萬七快崩了 11:272021/08/13 財經 台陸美黃金三角 空運價全漲 04:102021/08/13 財經要聞 《熱門族群》大摩警示產業寒冬將至 DRAM廠重感冒 10:192021/08/13 財經 影》為「救經濟」引爆司法爭議 三星李在鎔假釋出獄了 10:262021/08/13 國際 北美運價「漲聲響起」、財報行情噴發 航空雙雄逆勢起飛 10:212021/08/13 財經 《商情》需求提振 周四倫敦期鎳觸及2周高點 09:282021/08/13 財經 《國際產業》樂園、串流雙喜臨門 迪士尼盤後大漲5.7％ 10:362021/08/13 財經 台股與美股走勢脫鉤 連三日未站回季線 09:202021/08/13 財經 《晨間解盤》殺盤暫告段落 樂觀氛圍再等等(倫元投顧提供) 07:462021/08/13 財經 《期貨》三大期指皆漲 8月台指期開高27點 09:112021/08/13 財經 《商情》獲利了結 拖累紐約期金回落 09:452021/08/13 財經 財經熱門新聞 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 15年噩夢醒了 愛迪達終於砍掉賠錢貨 700億賤賣Reebok - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 航運三雄殺到季線 下一步？謝金河爆全球海運巨頭洩底了 - 財經 拜登打通膨 鎖定油價運價 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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