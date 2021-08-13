廉政署12日大舉動搜索九如鄉公所，鄉長張振亮遭帶回訊問逾10小時後，13日凌晨遭無保請回，對此，屏檢指出，案因連姓廠商向多個公所承包工程時涉嫌行賄，因此12日共搜索九如、里港2鄉公所，且分別任職2公所的張姓、陳姓與連姓廠商都列被告，但訊後張、陳無保請回，連則遭聲押。

屏檢指出，因日前獲悉里港鄉的人員辦理鄉內相關工程案件時，疑似有違背職務收受賄賂及違反政府採購法等不法情事，所以立即成立專案小組，並發交廉政署南部地區調查組調查，而經調查蒐證後，發現涉嫌重大的連姓廠商有向多個公所承包工程，因此全案擴大偵辦，進而也搜索九如鄉公所。

廉政署12日搜索票搜索九如、里港2鄉公所及相關人員住居、辦公室等15處，並扣查帳冊等相關資料後，隨即傳喚3名被告及相關證人共17人次釐清案情。檢方說，3位被告分別為任職九如鄉公所的張姓、里港鄉公所的陳姓，以及連姓廠商。

而經訊問後，檢方認連姓被告涉嫌違反貪污治罪條例第11條第1項之違背職務行賄罪嫌、及政府採購法第87條第4項之合意圍標罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯之虞，因此有羈押之必要，13日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，張、陳則都無保請回。