（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[水晶宮 @ 切爾西][08/14(六)22:00][編號662]

切爾西上賽季英超排名第4，最後還成為歐冠皇者，剛剛還奪取歐洲超級盃，上季季中才上任的壬帥 圖赫爾 Thomas Tuchel 居功厥偉。本賽季圖赫爾目標除了衛冕歐冠外，自然是希望帶領切爾西贏取2016/2017球季以來首個英超冠軍，第一輪比賽面對同來自倫敦市的水晶宮，自然希望勝出全取3分。

切爾西貴為歐洲冠軍，在夏天轉會市場動作不多，除了門將 貝蒂內利 Marcus Bettinelli 加盟成為板凳球員外，比利時前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku 以接近1億英鎊由義甲國際米蘭重投切爾西的交易雖已完成，但應不能在對水晶宮時上陣。不過切爾西隊中球星如 坎特 N'Golo Kanté 、 蒂莫·維爾納 Timo Werner、凱·哈費爾茨 Kai Havertz 和 若日尼奧 Jorginho 等留隊，實力遠比水晶宮高。

水晶宮今季改由前兵工廠名將 維埃拉 Patrick Vieira 任總教練，銳意改革放棄多名老將，也購入多名新球員。但 維埃拉 之前在美國和法國執教成績都不理想，水晶宮成敗難料。另外，水晶宮由切爾西借用的中場 康納·卡拉格 Conor Gallagher受借用條款所限，今場比賽不能上陣，進一步影響實力。加上水晶宮聯賽已連續七場敗給切爾西，實不樂觀。

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【足球-英超】[南安普敦 @ 艾佛頓][08/14(六)22:00][編號660]

另一場比賽，艾佛頓主場對南安普敦。艾佛頓本賽季改由前利物浦主帥 貝尼特斯 Rafael Benítez 任總教練，被不少艾佛頓球迷批評，為免影響軍心，季初必全力爭勝。相反對手南安普敦面對財政壓力，先把上賽季進12球的前鋒 丹尼·英斯 Danny Ings 售予阿斯頓維拉，丹麥中衛 維斯特加德 Jannik Vestergaard 日內也將離隊。缺少了二名主力球員，南安普敦一前一後實力大減，艾佛頓應可順利打開勝利之門。

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