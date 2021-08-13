拉法葉艦採購弊案，檢方聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得，台灣高等法院更一審上個月又裁准5.2億美元，審理過程中檢方查出汪的妻女在瑞士銀行等4億多美元的帳戶，聲請扣押獲法官裁准，汪的妻女抗告，最高法院駁回確定。

汪的妻子葉秀貞等人提抗告主張，檢察官只能在偵查中對犯罪所得進行扣押處分，不能在審理中聲請，但最高法院認為法律並無禁止規定，況且聲請扣押只是對財產的保全措施，未來如何執行仍待沒收案的終局裁判結果，同意檢方的扣押聲請、駁回抗告。

法界指出，檢方雖然已扣押汪的妻女在瑞士銀行及海外公司的帳戶約4億多美元，但未來執行沒收、追回犯罪所得部分，還是需要海外銀行「解凍」帳戶且清算，釐清那些款項是須沒收，那些非犯罪所得須發回汪的妻女。

已故法國軍火商在台代表汪傳浦，與時任海軍上校郭力恆合作，推銷國軍透過湯姆笙公司採購法國拉法葉艦，法方浮報價格，讓汪與郭均分回扣。郭遭依收取回扣罪判刑15年，併科罰金2億元，已服完刑 出獄，他犯罪所得也已執行沒收2875萬多美元。

案發後，汪滯留海外遭北院通緝，2015年死亡後，台北地院判決公 訴不受理。2016年7月1日沒收新制施行後，檢方聲請沒收汪生前在瑞 士的帳戶款項，包括湯姆笙公司匯入2家公司的回扣本金各3億多元、 1億多元美金及孳息。

北院及高院裁定，沒收本金及孳息共9億5332萬多美元，2019年最 高法院就檢方聲請沒收的本金3億1253萬9913美元部分，駁回抗告確定。另本金1億7465萬2895美元及孳息，共5億多美金部分，發回高院重裁。

高院更一審審理後，上個月裁准1億多元本金加孳息共5億2074萬多美元，惟因檢察官舉證提出帳戶資料不齊全，無法依現有帳戶資料算出回扣本金所生孳息的數額，另須就全部本金4億多美元部分依倫敦銀行同業拆放利率再計算孳息。經抗告後，最高法審理中。