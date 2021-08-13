明天（14日）即將迎來一年一度的七夕情人節，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團分析，生肖屬龍、兔、馬、虎的人從七夕起機運、財運旺到爆，不僅可遇到升官加薪的好機會，更能靠著投資賺進源源不絕的錢財，帶旺一家人的財富。

▍1.生肖龍：家運亨通，帶旺家人。

屬龍的人在七夕之後家運非常好，家庭氣氛和樂融融，小孟老師建議，「倘若你對於理財方面有想法，或有想投資的標的物，都可以在此時跟家人討論，全家人都能靠著你分享的資訊發大財。」

▍2.生肖兔：升官加薪，業績攀升。

屬兔的人事業成績亮眼、業績攀升，如果想要升官或加薪，可趁七夕當天跟主管討論一下，說不定能會成功調薪，若有想換單位的話，也可以在七夕隔天提出，有機會順利達成心願。

▍3.生肖馬：機會湧現，旺到破表。

屬馬的人機運很好，七夕當天很適合拜財神，有助財運能量快速提升，小孟老師表示，「若是本身有投資創業的人，求財效果會更好。」

▍4.生肖虎：投資大旺，找到財源。

屬虎的人在七夕過後可找到財源，成功帶動整體財運。小孟老師建議，「在投資方面，可加碼一些股票或基金，若手上有不錯的標的，建議不要賣，可以繼續投資，後續有機會賺錢。」