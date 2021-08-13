台南市安平區警方12日深夜11時40分在慶平路與永華三街口攔查共乘機車的2名少年，不料2人迅速逆向逃竄，當街跑給警察追，見警「烙人」呼叫支援，2人預估逃不了，被逼的在安北路停車受檢，遭10名警員團團包圍，直呼「下次不敢了」，這次警方一口氣開了11張罰單。

陳姓少年無照騎車，深夜載著朋友到安平區訪友，卻在慶平路遇上警察攔查，陳男心虛拒檢，與警察上演街頭追逐，以為可以兔脫，一路從慶平路逃到安北路。

「一隻穿雲箭，千軍萬馬來相見」警方尾隨3至4公里，跟了4分鐘，一面呼叫線上警力支援，安平區警力迅速集結追捕，陳男終於在安北路停車，他與朋友立刻遭10名警員團團包圍，並被告誡「你們這樣騎車很危險」，2人直呼下次不敢了。

警方得知兩少年無照騎車，心虛拒檢，警方帶回警局，通知家人到場。

得知孩子又闖禍，家人抱怨兒子屢勸不聽，已多次無照騎車被警察取締，還要陪同去講習，認為該給孩子一點教訓。

無照騎車還與警玩起追逐戰，挑戰公權力，警方依照不服稽查1件、無照駕駛1件、闖紅燈5件、未打方向燈3件、未依規定二段式左轉1件，共開出11張罰單，兩人不敢作聲，最後由家長帶回。