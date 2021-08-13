愛迪達周四證實，將以25億美元（約新台幣700億）出售虧損連連的Reebok給品牌管理公司Authentic Brands，愛迪達決定放手的原因在於，Reebok業績長年不佳，多次挽救都無法拉抬業績。

CNN報導，愛迪達在2006年以38億美元（約新台幣1064億）收購Reebok，盼以擴大業務的方式對抗競爭對手Nike，但Reebok業務虧損嚴重，一直到2016年才在執行長Kasper Rorsted帶領下轉虧為盈。

財務報表顯示，2010年Reebok占愛迪達整體銷售額的18%，但到去年底，比重衰退至7%，這也讓愛迪達在經營上備感壓力，今年初就曾傳出，愛迪達開始尋找願意接手Reebok的買家，最終確定由Authentic Brands吃下經營權。

報導指出，愛迪達希望藉著賣掉Reebok專注在全球運動品牌市場中經營自己的品牌，此交易中的大部分金額將以現金支付，預計在2022年的Q1完成。

愛迪達強調，這筆交易並不會改變公司的財務預測，且大部分的獲利將分配給股東。Authentic Brands過去曾收購Forever 21、運動畫報等企業，執行長Jamie Salter表示，收購Reebok將成為Authentic Brands成立以來的最大收購案，未來會致力推動Reebok的價值。