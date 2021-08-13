因受賄與貪污等罪名鋃鐺入獄的三星電子副董事長李在鎔，於13日正式獲得假釋出獄。

韓媒報導，李在鎔現身在首爾看守所外面時，身著深灰色西裝，看上去比元月被拘留時更加消瘦。

同時，這位三星少東也發表談話，表示自己所作所為引起諸多關注，自己深表歉意。同時，也在傾聽大家對自己的關心、批評、憂心與寄予厚望等不同意見。還有，承諾會好好努力工作。

李在鎔這次出來，第一件事就是允許旗下集團的工會可以繼續運作，接下來，外界推測就是要維護三星在全球半導體的巨大江山。

報載，首先為了不讓自己先前所提的半導體願景2030淪為口號，也就是要在2030年前，預估投入133兆韓元當上全球非記憶體半導體產業龍頭。這也等於向台積電下戰帖，欲拿下全世界晶圓代工寶座，因此，韓國目前在美國尚未定案的新廠，就是非常重要的一個灘頭堡。

再來，三星集團事業體龐大，很多投資案都動輒上兆韓元。但李在鎔在囹圄時，沒人敢逕自做決定，前述赴美投資約180億美元的新晶圓廠就是一例。市場臆測，李在鎔重回工作岡位，三星幾年都沒有重大投資案的情況應可改善。

除了記憶體晶片是全球第一名外，三星的智慧手機事業有很長一段時間都居世界翹楚。但是，2021年第2季卻改變了，因為中國大陸小米出頭，並擠下三星成為全球市占率最高的手機業者。三星內部也希望隨著自己少東回歸，集團昔日光芒可再重現。