新北市長侯友宜與市議員林金結、黃永昌、洪佳君、江怡臻、蘇泓欽等人出席新北高工地下停車場動土典禮。（新工處提供）

捷運海山站周邊因人口增加，附近多為10年以上老舊社區，停車空間嚴重不足，衍伸違停、人車爭道亂象，市府爭取前瞻補助，在鄰近的新北高工設置地下3層樓停車場，提供217個汽車位、733個機車位。新北市長侯友宜表示，停車場工程「只能提早不能慢」，預計在2023年7月前完工，盼藉著這次開發，解決在地停車問題，並提升捷運轉乘便利性。

土城區海山路以南多為老舊社區，雖然捷運周邊的學府路及明德路已畫設停車格，但隨著當地人口增加、轉乘捷運需求提升，停車位嚴重不足，衍生騎樓違停亂象，當地民代、里長5年前就頻頻要求新增地下停車場。新北高工地下停車場今舉行動土儀式，侯友宜與市議員林金結、黃永昌、洪佳君、江怡臻、蘇泓欽等人皆出席參與。

新工處表示，新北高工地下停車場斥資約4.83億元，其中1.6億多元為前瞻計畫補助，位置設置在校內的鏈球場及籃球場區域，停車場樓地板面積約3933坪，內部將保留20％的電動車位，地下停車場完工後，地上也會設置3座有頂蓋的風雨球場、1.5座戶外空間球場供師生及民眾使用，另外因應學校改建需求，地上層也會保留可以興建教學大樓的結構。

交通局表示，停車場以山、海、城為設計概念，一樓平面的草坪大階梯是未來共構大樓預定地，3座頂棚風雨球場，將利用色彩和屋頂律動，營造海浪般的空間概念；車道和人行出入口處、校園內外擋土牆將以動土紋理創造城牆意象，以呼應在地空間意象和校園特色。

侯友宜表示，新北高工地下停車場是經過努力協調後設置，得來不易，因此一直叮嚀相關局處，不只要注重停車位設置，也要有現代化智慧管理，要保留立體公園綠帶、未來共構大樓的量體，給校方使用，且工程只能提早不能怠慢，盡快解決周邊鄰里停車問題。