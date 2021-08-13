美時（1795）上半年受惠高價值癌症用藥產品勢如破竹的成長力道，每股稅後純益上衝3.21元，較去年同期大幅跳增81.4％。法人預期下半年人可延續成長力道。

營運表現耀眼的美時，上半年營收67.89億元，年增44.1％。營業毛利為29.45億元，年增46.5％；毛利率為43.4％，較去年同期增加0.7個百分點。該公司上半年本業獲利能力成長強勁，營業利益達13.19億元，較去年同期躍增82.1％；營益率更比去年上半年大幅提升了4個百分點，達19.4％。稅後淨利成長力道同步強勁，年增86.8％達到8.03億元。

美時第2季營收為34.64億元，年成長29.4％。毛利率為41.8％、營益率達17.5％，分別較去年同期增加1.6與1.9個百分點。第2季每股稅後純益為1.38元，較去年同期成長12.2％。

美時表示，第二季外銷市場營收占比達近5成，癌症用藥成長狂增近9倍，重磅產品戒癮用藥gSuboxone也持續保持年增逾35％、季增近6％的成長水準，在美國市場的市占率也維持在39％的高檔水平，仍舊超越原廠穩居市場龍頭。

此外，美時也持續投資新產品研發擴張市場版圖，並在第2季，送出首件NCE-1，癌症用藥Midostaurin軟膠囊的美國學名藥證申請，並已收到美國FDA的同意審查通知。這不僅強化了美時在美國市場的癌症用藥產品組合，也帶來「首先送件（First-to-file）」以潛在取得180天獨家銷售權的商業契機。

美時表示，在癌症用藥的藥證取得進度方面，7項癌症用藥（Lenalidomide、Gefitinib、Vinorelbine、Pazopanib、Sunitinib、Enzalutamide、Temozolomide）在第2季於全球市場共取得了21個藥證核可。其中，Vinorelbine軟膠囊（主要適應症為乳癌）更已在台灣此項口服藥劑之全球最大單一市場取得了藥證。