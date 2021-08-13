本週六就是七夕情人節，雖然疫情逐漸趨緩，但是外出過七夕仍然存在許多不便，國人勢必要過一個與過去有點不同的情人節。因此，筆者應用源大數據uMiner輿情分析平台，以七夕情人節為主要分析議題，應用大數據分析方法來幫助讀者了解今年應該怎麼過七夕。

首先，筆者蒐集過去一個月與七夕相關的社群大數據中，相關的議題主要可以分為四類。其中，聲量最高的議題仍然是送什麼，也就是七夕禮物。毫無疑問送什麼應該是最不受疫情影響，也幾乎是網友無論是要表白或者要與另一伴過七夕的最基本條件之一。另外，吃什麼與怎麼過也是網友討論度或關注度相當高的議題，尤其是今年開放內用或過節的餐廳或地點相對有限，網友就更需要更多意見。因此，也有不少網友建議在家安全與好好準備情人節大餐也是不錯的選項。最後，由於外出過節的選擇相對受限，因此怎麼穿、怎麼打扮的討論自然較少，不過一些親密互動類的戰袍或戰鬥服宣傳仍有相當高的社群熱度，也是網友可以考慮給另一半驚喜的方式之一。

七夕情人節網友最關注議題排行榜。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

既然送什麼仍然是網友最關注的議題，因此筆者就利用大數據方法幫助大家找出社群中大家最熱議的禮物類型。在排除抽獎與活動相關的文章後，下圖顯示過去一個多月中，最受網友熱議的前兩名禮物類型是美妝保養品與配飾配件。由此可見，花與巧克力雖然仍有一定聲量，但是今年有更多網友期待另一伴贈送香水、項鍊、手鍊等兼具實用與浪漫的禮物。不過，也有不少網友強調，要贈送美妝或配飾配件的前提是適合對方。

七夕情人節禮物聲量排行榜。（銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據提供）

最後值得一提的是，筆者發現有不少網友在回答最希望獲得的情人節禮物時都強調希望另一半陪伴在身邊就好。所以，筆者也要建議讀者們，無論禮物好不好，最重要的還是珍惜對方在身邊，也預祝大家七夕情人節快樂。

◎數據提供：銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心&源大數據