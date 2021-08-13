F-35駕駛頭盔

美國F-35隱形戰機身價高昂，駕駛頭盔也不便宜，比買一台法拉利跑車還貴。而訂製頭盔除了得花大把鈔票外，還必須用兩天時間量製。等頭盔完成後，1年仍需要檢查3次，以確保它還能與駕駛頭部完美貼合。

據美國軍事網「任務與目標」（TASK & PURPOSE）報導，美國猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）飛行裝備人員阿提加（AJ Arteaga）說，就算是剪新髮型，或是變胖些，雖然看似微不足道，但卻可能使頭盔無法100%貼合。

F-35頭盔有夜視功能，可呈現熱影象和戰機下方的視訊，讓駕駛不必來來回回看座艙螢幕，就能360度有效掌握機外狀況，並追蹤目標。此外，駕駛只要看F-35的內建攝影機，影像就能投射到頭盔顯示器上，好更能掌握實際狀況。

美國空軍F-35戰機飛行員李依（Justin “Hasard” Lee）說，設想駕駛坐在車內，想要吃披薩，螢幕上就會以三角形標出所有的披薩餐廳，而F-35頭盔則能彙整大量資訊。

至於打造頭盔時，需要先量好並掃描駕駛的頭部。以海軍陸戰隊來說，這些掃描是用來作為可攜式頭盔襯裡，放在駕駛頭部與和硬殼頭盔之間。這種聚苯乙烯泡沫塑膠帽可放進任何尺寸的頭盔裡，駕駛在整個服役生涯中，都帶著它在各中隊執行任務。掃描完成後，頭盔的光學元件就必須徹底校準，好貼合飛行員的視線。

而在最初的試戴後，每105天要檢查一次，並有120天的試戴檢驗期，以確保頭盔仍完全合戴。