台中市議員林榮進公布環山部落產業道路大自然美景淪垃圾山，鳥語花香飄來垃圾惡臭味。（台中市議員林榮進服務處提供／盧金足台中傳真）

和平區好山好水，竟出現好多垃圾瀑布！台中市議員林榮進13日在議會質詢，播放到環山部落產業道路拍的照片，林間與溪底充斥農業器材、廢棄物等垃圾，豪大雨順流到大甲溪，流到大台中水源重鎮德基水庫，憂心汙染水源地，環保局長陳宏益表示，已開出九張罰單，之前設監視器強化稽查，源頭解決民眾廢棄物處理，不用半夜出來偷倒垃圾。

市議會今日舉行警消環衛業務質詢，林榮進質詢指出，和平區以大自然取勝，驚現垃圾瀑布，而且不只一處，沿途都被垃圾淹沒，他出示在環山部落產業道路隨處拍攝的照片，大自然美景淪垃圾山，環山部落產業道路的鳥語花香飄來垃圾惡臭味。

台中市議員林榮進公布環山部落產業道路大自然美景淪垃圾山，鳥語花香飄來垃圾惡臭味。（台中市議員林榮進服務處提供／盧金足台中傳真）

林榮進抨擊，環保局之前雖然設置鐵絲欄杆防人偷倒，也有設置去也有監視器，但這些都是辦晚上偷偷倒，根本找不到真凶，下雨時垃圾順流到大甲溪，最後恐流入德基水庫汙染水源地，呼籲環保局責成和平區公所清潔隊，加強稽查，別讓垃圾瀑布汙染德基水庫水源地。

台中市議員林榮進13日質詢指出，和平區以大自然取勝，卻驚現垃圾瀑布，而且不只一處，沿途都被垃圾淹沒。（盧金足攝）

台中市環保局長陳宏益表示，開出九張罰單，源頭解決民眾廢棄物處理，不用半夜出來偷倒垃圾。（盧金足攝）

環保局長陳宏益強調，平常都派員稽查和平產業道路垃圾密布的關鍵點，今年還開出九張罰單，環保局也要調查為何民眾大老遠開車到產業道路丟垃圾，市府可以在民眾住家放垃圾子車，讓民眾就近倒垃圾。

林榮進質疑環保局不知民眾作業方式，因為很多果園雇人管理種植，受委託者是外地人管理果園，為圖方便就將農藥罐和輪胎等廢材，由外籍移工利用半夜拿到產業道路丟棄。

「罰款太低了，嚇阻效果有限」，他呼籲環保局加油，擴大稽查量能，實際保護好山好水的和平環山部落。

環保局說，強化稽查也會設法協助民眾解決問題，讓民眾不用拿出來丟到山溝，環保局去收取垃圾，就不會再出現垃圾瀑布，徹底解決問題。