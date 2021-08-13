新民高中董事長劉昭惠(左)贈送楊勇緯金牌手鍊，期許2024巴黎奧運能「手握金牌」。(林欣儀攝)

在東京奧運柔道項目中奪得銀牌的「台灣柔道男神」楊勇緯，以及奪下第7名的林真豪，今天上午返回母校新民高中，校方以樂隊、舞龍的盛大儀式歡迎，並由學弟妹為他戴上花圈。校方還特別準備象徵「手握金牌」的純金牌手鍊送給兩人，期許他們2024巴黎奧運奪金。

早上9點半，楊勇緯與家人、在東奧中奪第7名的林真豪、教練劉文等一同踏進母校，接受學弟妹們歡迎並戴上花圈，校方表示，該花圈是以擬真花製作出奧運的勝利花束，其中保留代表日本重建復興的東北海嘯素材，並加入台灣蘭花、飛燕花等。

在欣賞舞龍表演後，楊勇緯接著進入學校參加歡迎會，分享他的得獎感想，他說，踏進母校校園心情相當激動，很多過往的回憶都湧上心頭；成功的背後是要仰賴許多人的支持，才成有今天的成功，站在賽場上相當感動，覺得全台灣、甚至世界都看到自己、看到柔道。

楊勇緯也特別勉勵學弟妹在學習過程中，應該好好把握自己的時間，堅持在這條路上，並將柔道的精神帶到人生上，一定會有收穫。他接著親自指導學弟妹柔道相關動作與技巧。

新民高中董事長劉昭惠則特別準備金牌手鍊送給楊勇緯，希望讓他們在2024巴黎奧運能手握金牌，把柔道金牌拿回來。劉昭惠並為選手請命，她說，感謝政府給選手很多獎金，但獎金不必一直加碼，最重要更應保障選手終身的體育生命，讓他們有安定的生活、正當的職業。