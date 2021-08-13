鬆一口氣？陳時中堅稱「3＋11」不是疫情破口 范雲現身跳針狂回：團結防疫

新冠肺炎本土疫情今年5月中旬大爆發，外界將矛頭指向機組人員防疫措施放寬為「3＋11」，民進黨立委范雲因協助協調該政策，成為外界撻伐目標。疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，「3＋11」政策未影響社區，華航諾富特案是群聚事件，不算是社會破口。對此，范雲今受訪表示，指揮官已經清楚說明3＋11不是破口，現在最重要就是大家團結防疫。

范雲表示，當時考量飛航安全，衛福部並沒有直接採納，如今指揮官清楚說明3＋11不是破口，現在最重要是一起繼續團結防疫，繼續支持指揮中心決定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前稱放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發朝野論戰。曾主持相關協調會的民進黨立委范雲（中）13日受訪表示，指揮官已清楚說明，她將全力協助相關的調查，並連續8度重申「現在最重要的是，大家繼續一起團結防疫」。（張鎧乙攝）

「3＋11」爭議監察院先前表調將介入調查，對於是否被約詢，范雲說，調查小組目前沒有找她，目前最重要是團結防疫，她也非常願意配合協助調查。

民進黨立委范雲。（林縉明攝）

至於立法院表決公開「3＋11」會議記錄時投下反對票，范雲說，民進黨團有說明，已經有各政黨連署支持成立調查小組。

此外，國產高端疫苗將開放施打，對於是否願意施打高端疫苗，范雲強調，只要開放第二劑混打，她非常樂意。范雲說明，先前沒有開放高端疫苗的選項，時間到就不挑疫苗，所以第一劑已接種AZ疫苗，只要開放混打，非常樂意支持國產疫苗。