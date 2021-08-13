新冠肺炎本土疫情今年5月中旬大爆發，外界將矛頭指向機組人員防疫措施放寬為「3＋11」，民進黨立委范雲因協助協調該政策，成為外界撻伐目標。疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，「3＋11」政策未影響社區，華航諾富特案是群聚事件，不算是社會破口。對此，范雲今受訪表示，指揮官已經清楚說明3＋11不是破口，現在最重要就是大家團結防疫。
范雲表示，當時考量飛航安全，衛福部並沒有直接採納，如今指揮官清楚說明3＋11不是破口，現在最重要是一起繼續團結防疫，繼續支持指揮中心決定。
「3＋11」爭議監察院先前表調將介入調查，對於是否被約詢，范雲說，調查小組目前沒有找她，目前最重要是團結防疫，她也非常願意配合協助調查。
至於立法院表決公開「3＋11」會議記錄時投下反對票，范雲說，民進黨團有說明，已經有各政黨連署支持成立調查小組。
此外，國產高端疫苗將開放施打，對於是否願意施打高端疫苗，范雲強調，只要開放第二劑混打，她非常樂意。范雲說明，先前沒有開放高端疫苗的選項，時間到就不挑疫苗，所以第一劑已接種AZ疫苗，只要開放混打，非常樂意支持國產疫苗。
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