行政院擬推振興五倍券的措施，到時候郵局恐湧入大批民眾領券，但至今仍有窗口人員尚未打疫苗，引人擔憂振興措施恐成防疫破口。對此，台灣郵政產業工會今發文表示，打疫苗雖是刻不容緩的事，但每個人有權選擇自己想打的廠牌，而不是在沒得選的狀況下成為「犧牲打」，因此拒絕打高端，並呼籲政府應盡快補足進口疫苗。

台灣郵政產業工會今在臉書表示，6月9日被指揮中心增列為第七類對象後，郵局的外勤同仁在6月22日被列入施打對象，在七月起開始分批接種疫苗，但在郵局窗口服務民眾的同仁，何時可以打疫苗卻沒下文。

台灣郵政產業工會指出，如今五倍券的政策箭在弦上，距離正式拍板的時間應該也不遠了，國產疫苗將在8月23日開放施打，因此中華郵政昨（12日）晚上再度發放疫苗施打意願調查，並要求同仁在今（13日）早上十點半前回傳。

台灣郵政產業工會說，窗口同仁為高接觸風險的一線工作人員，在防疫紓困的任務擔任重要角色，顯示出這些人優先接種疫苗的重要性。不過，疫苗施打雖然刻不容緩，但每個人都有權為自身健康利益做最佳設想，根據保護力、副作用、混打可能性與國際認證等方面來選擇想要的疫苗，而非在「被遺忘」與「沒得選」間成為犧牲打。

台灣郵政產業工會也說，變種病毒肆虐全球，各國疫情再起，即使加強邊境管制，仍有百密一疏的風險，因此只有盡快打疫苗、提升疫苗覆蓋率，才能避免疫情反覆。但目前進口疫苗庫存量告急，國產疫苗爭議不斷，相關單位應積極補足進口疫苗，並安排施打到位，如此振興措施才不會變成防疫破口。