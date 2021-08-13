大陸電池龍頭寧德時代12日收盤後公布，擬向特定對象募集資金最多約2.3億股公司股份，募資計劃不超過發行前公司總股本10％，集資不超過人民幣（下同）582億元，以增加資源電池生產能力。寧德時代13日開盤跌4.4％，報480元，但開盤後股價持續拉升，現報505元，升0.76％。

寧德時代再融資金額是當年IPO的十倍。當年寧德時代IPO募資規模不超過56.5億元。報導指，據不完全統計，寧德時代本次再融資金額將打入A股歷史前五。

香港經濟日報報導，寧德時代表示，集資所得將用於福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目（四期）項目、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目項目、寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目（二期）項目、寧德時代新能源先進技術研發與應用項目，以及補充流動資金項目。

該公司表示，今次再融資，既響應國家「雙碳」目標及相關產業政策，促進新能源產業發展，亦進一步擴大產能，滿足快速增長的市場需求，穩固公司行業地位，以及加大研發投入，拓展研發領域，鞏固技術優勢，並可補充業務發展資金，增強財務穩健性。