總部位於深圳的一家行業機構近日表示，「在中國製造，在亞馬遜出售」的商家群體打算降低對這個世界最大電商平台的依賴，因為這家平台的打壓行動已導致該群體5萬多家門市被關閉，中國商家預計他們在這家美國零售網站的商業環境會變得更嚴峻。

南華早報報導，深圳市跨境電子商務協會執行會長王馨指出，中國商家必須尋找替代選項。該協會代表深圳市2600多家向海外顧客銷售產品的跨境貿易公司。他說，在近年來中國商家大量湧入後，亞馬遜決心規範賣家行為，其規則只會變得更嚴苛。深圳有4萬多家企業參與跨境電商業務，約占中國該行業的35％。

對中國商家來說，為消費者提供贈品券以換取好評是普遍做法。王馨說，亞馬遜的打壓沒道理，此類做法已在該平台存在五六年，但亞馬遜卻在中國品牌迅速增多時選擇對這種現象出手。

在消費者曾偏愛實體店購物的歐美，疫情已推動當地網購進入快車道。王馨說隨著亞馬遜的打壓，一些中國商家正加大對eBay、全球速賣通等其他（國際）零售平台的投入，市場將看到其他平台競相與被亞馬遜趕走的中國商家做生意。

例如，6月加拿大電商平台Shopify宣佈，允許協力廠商商家完全保留他們在App商店中獲得的前100萬美元銷售收入；對那些年銷售額超過100萬美元的店鋪，將傭金率從20％降至15％。

諮詢企業Marketplace Pulse公佈的報告顯示，中國的跨境電商商家占到亞馬遜今年1月所有新賣家的75％。這些賣家在亞馬遜美國網站上的占比激增至63％，遠高於2019年的28％。但中國商家卻首當其衝受到亞馬遜打壓行動的衝擊。

自今年5月以來，亞馬遜平台上至少已有5萬中國賣家受到負面影響。根據7月的統計，「在中國製造，在亞馬遜銷售」的商家群體相關損失超過人民幣1000億元。一些中國大品牌在該平台運營的網店被「關帳」。受到影響的中國商家紛紛要求亞馬遜取消禁令並退回相關庫存，但迄今尚未成功。