「小鬼」黃鴻升去年9月主動脈剝離造成血管阻塞過世，享年36歲，家人後來替他以花葬形式長眠於陽明山，而生前人緣好的他，近來有不少藝人朋友發文想念他，華岡藝校的學姐、女星曾莞婷稍早則透露晚了2年才發現2019年農曆新年時，曾收到黃鴻升的新年祝福，讓曾莞婷感慨：「那你快樂嗎…學姐很想念你」。

黃鴻升生前與許瑋甯、楊丞琳等昔日同窗曾組成「華岡5人幫」，黃鴻升告別式時5人幫也現身送他走完最後一程，華岡藝校戲劇科畢業的曾莞婷則是黃鴻升的學姐，昨(12日)晚間她透露，公司替她整理IG訊息時，才發現小鬼2019年2月回應她的限時動態，簡單6個字「學姐新年快樂」，可見黃鴻升的貼心有禮貌。

曾莞婷發文。（圖／翻攝自vicky_7155 IG）

見此，曾莞婷直言：「剛剛公司整理我的IG訊息，我整個淚崩，現在才收到你的新年快樂，那你快樂嗎…學姐很想念你」，讓網友也十分哀傷。而和黃鴻升生前親如兄妹的「鬼鬼」吳映潔，11日剛過32歲生日，昨也低落說：「第一年沒有哥哥的祝福，我還是一樣想他」。

Junior上月到陽明山探望小鬼。（圖／翻攝自Junior 韓宜邦臉書）

好友Junior上月到小鬼的長眠地探望他，表示這幾天突然很想念小鬼，剛好提早收工就決定到這裡來看他，本來想說如果現場很多人，就在車上探望就好，但剛好遇到沒人就決定下車，「在心裡跟你說了些話。無法一起到老，那你就停留著帥氣吧」，最後更在留言處寫下：「鬼子，二哥愛你，Forever」。