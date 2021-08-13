七夕嘉年華《昭和戀人-老派約會日》記者會，請出多家廟宇月老們 。（曹婷婷攝）

一年一度台南七夕嘉年華，延續去年推出受好評的老派約會日活動，今年推出老派約會二部曲《昭和戀人》，台南市長黃偉哲更加碼「台南七夕甜蜜限定大禮包」1日限定抽獎活動，邀請全國朋友來台南談場有趣的「昭和式摩登」戀愛。

黃偉哲表示，疫情影響，如何兼顧防疫、傳統文化節慶推廣及產業振興格外重要，這次七夕活動期盼疫後解封能感受情人節氣氛，讓年輕人體會父母輩甚至祖父母輩，以前人的戀愛情形，雖然靦腆，但是很好玩的老派談戀愛。

黃偉哲也特別加碼一份七夕當日限定專屬大禮，由昭和台南代表性歷史建物及老店，包括林百貨、戎館、上智關廟麵、新南廠、吳萬春香鋪、府城木履百年老店集結而成的「府城甜蜜七夕大禮包」，明天（14日）參與「昭和戀人」官方Line帳號的「月老抽抽LOVE」互動活動，就有機會獲得府城甜蜜七夕大禮。

文化局以官方LINE帳號「昭和雲端戀人」，串連「線上系列活動」、「線下實體店家」及「年度主題活動」，做為疫情降級後的首波城市節慶活動，為活絡在地經濟，特別串聯店家每日發優惠券，提供多達1453份名額抽獎，消費就有機會兌換千份限量紀念品，鼓勵民眾支持在地店家，提振疫後經濟、創造更多商機。

文化局表示，「昭和戀人 老派約會日於本周六日（14、15日）下午3時起藍晒圖文創園區甜蜜登場，現場將有微型主題市集、音樂表演、昭和式打卡裝置、互動闖關遊戲與露天電影放映等活動採分區分流進行，邀請大家攜手防疫，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，守護彼此的健康與安全，一同體驗「昭和式摩登」老派約會。