工業電腦廠振樺電(8114)受惠訂單需求強勁復甦、體質調整效益顯現，2021年第二季本業營運強勁復甦，帶動稅後淨利倍增至1.26億元、每股盈餘（EPS）1.17元。合計上半年稅後淨利跳增近2倍達1.26億元、每股盈餘1.69元，營運已重返成長軌道。

在績優題材激勵下，振樺電股價今（13）日不理會大盤重挫回測「萬七」關卡，開高後穩揚近1.5％，最高上漲2.13％至76.7元，領漲工業電腦（IPC）族群。三大法人近期持續偏多操作，本周迄今合計買超67張。

振樺電第二季合併營收21.23億元，季增7.61％、年增達11.66％。毛利率36.02％、營益率11.42％，分創近1年半及3年半高點。帶動歸屬母公司稅後淨利0.87億元，季增達1.23倍、年增達近2.35倍，每股盈餘1.17元，雙創近1年半高點。

合計振樺電上半年合併營收40.95億元、年增8.79％。毛利率35.42％、營益率9.43％，優於去年同期34.09％、4.49％，毛利率創近4年同期高點。歸屬母公司稅後淨利1.26億元、年增達近1.99倍，每股盈餘1.69元，整體營運已自谷底回升、重返成長軌道。

振樺電表示，儘管今年全球環境仍充滿挑戰，集團體質在調整築底後逐漸步上正軌，各事業部間綜效帶動獲利結構優化效益逐步體現。若排除新台幣升值干擾，第二季及上半年營收為分別年增約18％及15％，上半年業外匯損對每股盈餘影響約0.8元。

振樺電指出，目前集團接單暢旺，三大事業體在手訂單皆累積滿單至年底，能見度已達明年首季，但缺料導致訂單達交率仍未達7成。集團預期，第三季供應鏈以網路晶片與美國鋼材短缺為主要變數，9月起有機會逐步緩解，屆時集團成長力道可望有強力表現。

三大事業群方面，POS在歐洲、中東及印度通路市場強勢復甦，並更成功切入全球零售250強集團客戶。KIOSK打入美國自助倉儲（Self-Storage）前五強中二大終端營運商，包括硬體軟體及3～5年訂閱制維運服務整體解決方案（KaaS）。

工業電腦方面，瑞傳的半導體龍頭檢測平台專案已逐步放量，歐洲則掌握電動車充電樁龍頭運算控制平台需求。整體而言，三大事業體的重要長期專案大單，將自第四季起的未來2～3年逐步貢獻，隨著營收規模擴大，規模經濟可望帶動獲利能力大幅躍升。

投顧法人認為，振樺電第二季合併營收雖受匯率影響而略低於預期，但POS及KIOSK營收分別年增20％及96％，重返成長軌道。毛利率回升配合費用控制得宜，使營益率回升幅度優於預期。在匯損及華碩入股瑞傳3成影響下，整體獲利表現仍符合預期。

不過，考量新台幣升值及缺料仍影響下半年訂單生產出貨，投顧法人將振樺電今明年營收預期分別下修9.4％、6.9％，獲利下修23.1％及15.7％，但將毛利率調升至35.6％、36.5％、營益率調升至10.3％、11.5％，維持「持有」評等、目標價自87元略降至84元。