美東12日消息，韓國三星SDI正考慮在美國伊利諾伊州(Illinois)中部建造一座電池廠。

據悉，三星正討論在伊利諾伊的諾爾莫（Normal）建造一座車用電池廠可行性。背後大金主是亞馬遜的電動車(EV)新創公司Rivian，在當地已有一家車廠，而4月時，三星SDI曾表示將成為Rivian電池零組件供應商。因此，外界也認為三星SDI遠赴美設廠，應該是為Rivian可就近取材。

本周，三星SDI有派團去美國勘查地形，當地政府也很積極想把三星SDI留下來。萬一三星SDI選在諾爾莫建廠，可能與Rivian比鄰而居。此外，也可提供數千個工作機會。

7月時，也曾有報導三星SDI可能會在美國建立一座電池工廠。

根據了解，這家韓國電池製造商可能砸至少3兆韓元，約26.2億美元，為全球第4大車廠Stellantis生產電池。同時，也將投入1兆韓元為Rivian製造車用電池。

三星SDI赴美設廠消息甚囂塵上，聽說公司最近也派員，頻頻到昔有世界汽車工業之都的底特律出差，以及密集與Stellantis商討電池供應議題。同時，三星SDI現也苦惱要與其它車廠合資，或者獨資來經營這家美國電池工廠。

三星SDI在韓國、中國大陸以及匈牙利都有電動車電池工廠，為BMW、福特、VOLVO與福斯等大客戶提供電池。