美股依舊呈現漲跌互見，高科技股在美光崩跌衝擊下收低，台股開盤也在晶圓雙雄聯袂走跌下，指數一度逼近17000點整數關卡。盤中航運股再度扮演多頭角色，台股跌幅略有收斂，成交金額估3700億元，仍是近期的低量。

電子股持續低迷，陽明(2609)昨天解禁後，今天持續扮演多頭馬車角色，航運股盤中成交比重達到37％，也是目前少數上漲的類股。電子股沒有主流族群帶動，加上權王台積電(2330)走低，電子類股下挫超過1％。

分析師指出，儘管上市櫃公司7月營收交出不錯成績，但近期盤面出現利多不漲、利空下跌的狀況，尤其航運股業績公布、面板股法說會及面板報價公布後，表現乏善可陳，只有陽明昨天解除20分鐘撮合後，整個航運股有止跌回穩跡象。

電子股雖然進入傳統旺季，但面板出現雜音，DRAM現貨市場已提前出現PC DRAM需求疲弱的態勢，電子股烏雲變多，影響大盤的信心。

就技術面來看，短期均線仍維持下彎，預期季線若無法有效站穩下，多方不容易有好表現，操作不宜躁進。