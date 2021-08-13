1971年第一代巨人少棒小將於清華大學合影。（翻拍自清華大學網站）

延期到今年舉辦的東京奧運，因為中華隊選手的好成績，引爆全民熱烈關注運動賽事，今年也適逢巨人少棒奪得世界少棒冠軍屆滿50週年，由台南市政府指導、工研院主辦，崑山科技大學、台南市協進國小協辦的「巨人少棒50週年-南鋒再現」系列紀念活動即日起展開。

成立於1971年，由台南協進國小為主，網羅南部7縣市頂尖選手組成的第一代巨人少棒隊，當年在全國少棒選拔賽擊敗勁敵金龍少棒，取得東亞少棒賽資格。緊接著在東亞賽，完封日本隊，獲得世界少棒大賽資格。帶著全民期待一路過關斬將，最終站上美國威廉波特球場，與美國隊一決高下，當年全台灣民眾幾乎徹夜未眠守著廣播電視，等待美國傳來好消息。第一代巨人少棒最後在延長賽中，以12比3寫下奇蹟，獲得第25屆威廉波特世界少棒冠軍。巨人少棒小將回國後，受到總統與副總統接見，並在英雄遊行中，受到萬人空巷的歡迎慶賀。

巨人少棒成員也有多位長大後繼續投入棒球運動，例如有「棒球先生」美名的李居明、成為中華隊與職棒多屆總教練的徐生明、擔任總教練並曾率隊獲得2006年卡達杜哈亞運棒球金牌的葉志仙，都是為台灣棒球貢獻所長的重要人物，國內工研院協理兼南分院執行長吳誠文，同樣也是巨人少棒的投手，他將對棒球的熱愛轉化，與自身的科技專業結合，藉由大數據分析、人工智慧、晶片感測及動態分析等，運用跨領域科技，協助運動服務科技加值與創新布局，帶動產業數位轉型升級。

台南市長黃偉哲指出，當地一直以來對棒球發展極為重視，尤其亞太國際棒球訓練中心陸續啟用，不僅大大提升台南的棒球能量，也讓台南在國際棒球領域發光發熱，隨著5G、AIoT、大數據等科技發展日益成熟，將訓練及運動結合數位科技，不但為球員提升投打表現，也為觀眾帶來優化體驗，藉由巨人少棒50週年紀念活動，期盼喚起美好回憶，深化台南棒球城市的精神。

「巨人少棒50週年-南鋒再現」系列紀念活動，首先推出「尋找老球迷」線上活動，邀請全民一起共襄盛舉，透過照片分享當年的盛事與感動，即日起到8月24日，民眾有收藏第一代巨人少棒的照片或擁有紀念相關物品（紀念棒球、球棒、球衣…等），只要拍照加說明簡介上傳到「巨人少棒50週年-南鋒再現」官方粉絲團，經大會確認為老球迷，將有機會獲邀參加8月28日於臺南市安平古堡熱蘭遮城博物館前方廣場，舉辦的「巨人少棒球員見面會」，由第一代巨人少棒國手，贈送親筆簽名球及神秘禮。