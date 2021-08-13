疫情塑造遠距學習新常態，讓搭載Chrome作業系統、以Google帳號與應用程式即可上手的Chromebook受到家長青睞。為滿足市場需求，華碩推出入門款ASUS Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000)作為孩子的學習良伴，並與巨匠電腦共同推出「給你宅家學習超能力」上市活動，9月30日前購買指定Chromebook機種(CX5500/CM3000/CZ1000)，登錄送巨匠電腦數位課程1個月＋十大課程任選1堂，再抽ASUS Zenfone 8旗艦機(共三名)；巨匠學員亦享專屬購機優惠。

全新ASUS Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000)螢幕和鍵盤採用可拆卸設計，並隨附觸控筆，可實現超越筆電與平板的多元學習體驗；為適應兒童使用需求，採強固設計，機身四周防撞膠條、符合MIL-STD-810H美國軍規標準，不怕衝擊與墜落。家長對於孩童使用3C也有許多考量，因此特別採用通過德國萊因護眼認證的FHD螢幕。建議售價NT$9900起。

同為入門款首選，ASUS Chromebook Detachable CM3 (CM3000)配備創新「可彎曲角度支架」，螢幕同時支援垂直和水平放置方向，觀看角度更彈性，搭配隨附收納式觸控筆與可拆卸鍵盤，筆電與平板模式恣意轉換；礦灰色鋁製機身、霧面黑鑽石切割邊緣，行動力與時尚感兼備。高階Chromebook方面，ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)效能更佳，360度翻轉觸控螢幕可勝任編程、追劇等使用情境，工作娛樂皆可滿足；亦符合MIL-STD-810H美國軍規標準保證耐用度。