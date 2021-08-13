田尾鄉的豐園畜牧場，第二代經營者青農黃建迪飼養推廣肉質鮮嫩且較無腥羶味的努比亞山羊品種。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰畫傳真）

彰化縣長王惠美第一時間指派農業處前往張貼紅榜恭賀，表揚農友的用心經營，為彰化縣的農業爭光。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美力推彰化優鮮即符合產銷履歷和三章一Q認證，歡迎大家多多選購彰化優鮮的農特產品。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

行政院農業委員會公布第11屆產銷履歷達人名單， 110競逐15個名額，經過初選及複選，彰化縣有二林鎮農會紅龍果產銷班第19班莊木期和陳佳鈴、壽米屋公司陳肇浩及豐園畜牧場黃建迪，3人入選今年度的產銷履歷達人。

彰化縣二林鎮農會紅龍果產銷班第19班，採用草生栽培，白肉種為大宗，近幾年也陸續種植紅肉種，產銷班在二林鎮農會輔導，加上班長莊木期帶領下，安全用藥，紀錄生產過程、出貨明細、栽培管理用藥、肥料施用、病蟲害防冶方法，讓農產品栽培過程更加透明，創造永續綠色環境。

正值紅龍果盛產期，白肉種口感清甜爽脆，紅肉種口感細軟多汁，值得採購二林紅龍果。班員有莊木期、陳永課、莊振富、楊昆振、高志信、黃春發、陳佳鈴、曾政雄、林和成、盧孝維、莊金水。

壽米屋及逾700位在地契作農民組成「稻米產銷契作集團產區」，栽植高品質大橋越光米、馥米（台中194號）、鹿鳴米（台南16號）等台灣特色米，也是台灣最早實施契作管理，並首批通過產銷履歷驗證的專業團隊。

米屋在5年前透過農委會輔導，引入自動化技術應用，從科技栽培、智能保鮮監控到分級碾製包裝；此外，農友用手機「巡水田」記錄田間作業，即時上傳政府產銷履歷系統。

位於田尾鄉的豐園畜牧場，第二代經營者青農黃建迪飼養推廣肉質鮮嫩且較無腥羶味的努比亞山羊品種，並建立「江夏堂」國產羊肉品牌，開發多元羊肉料理產品，擴大國產羊肉市場。

彰化縣長王惠美第一時間指派農業處前往張貼紅榜恭賀，表揚農友的用心經營，為彰化縣的農業爭光。