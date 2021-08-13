帛琉泡泡恐重演3+11破口？ 侯友宜喊：台灣禁不起第二次蹂躪

中央防疫指揮官陳時中昨在疫情記者會稱，沒有所謂3＋11破口，3＋11令機組員與其家人、諾富特員工染疫，屬於群聚事件，沒有影響到社區，並非社區破口。對此，新北市長侯友宜今表示，台灣是海島型國家，境外阻絕無法做到時才管控境內，就是因沒做好阻絕於境外產生破口，才讓整個疫情在國內大幅肆虐，造成傷害。

侯友宜說，面對疫情非常痛心難過，走了800多位國人，永遠要記得這血淋淋的教訓，面對疫情不斷學會謙卑、自我反省，只有面對問題、檢討問題才可以解決後續的挑戰；台灣是海島型的國家，病毒要進來，最重要的是阻絕於境外，阻絕於境外、管控於境內是不二法門，最重要的是將阻絕於境外做好，就是因沒做好阻絕於境外產生破口，才讓疫情大幅在台灣肆虐。

侯友宜表示，在下一波疫情襲來前，要想想看全世界的Delta病毒，他一直呼籲重視入境普篩、嚴格防守從入境的破口、入境後的防疫旅館和港口，要用心用力的做好防疫，不要再使Delta病毒進到國內，產生破口，台灣禁不起這樣的傷害。疫情使國人往生，更帶來經濟的困頓，這時要好好捫心自問，努力學會面對、檢討，解決問題，再度守好面對下一波的Delta病毒。

針對帛琉泡泡重啟，實施「5＋9」方式自主健康管理。侯友宜說，政府對出入境採取相對的放寬，要做好謹慎的評估，台灣禁不起第2次的蹂躪，庶民經濟仍在水深火熱中，所以政府在開放帛琉旅遊的過程中，入境普篩、配合的防疫旅館和港口都要考慮用更嚴格的標準檢視，將疫情守住，這才是大家最關心的。