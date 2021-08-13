高市少年隊警方在少女的台中網友出租套房尋獲少女，讓少女家人鬆了一口氣。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名就讀國二的15歲少女3日和兄長吵架，負氣離家，少女母親心急如焚報警求助，市警局少年隊警方不顧山區連日豪大雨，冒險至少女家中了解；經調閱監視器，發現少女搭車至台中坐上網友機車，11日發現少女IG動態有張台中市區招牌照及監視畫面背影，循線找到人，讓母女倆當場相擁而泣。

警方指出，就讀國二的少女小綺，8月3日在家中和發生車禍受傷在家休養的哥哥發生爭吵，因家人偏袒兄長，少女未獲家人安慰，竟不顧家人擔心，負氣離家後，獨自一人從高雄搭乘客運尋找認識不久的網友，家人及朋友多日尋找沒有結果，心急如焚地向警方求助。

市警局少年隊警方接獲通報後，雖逢高雄連日豪大雨造成山區河水暴漲，道路路面破損難行，仍不畏風雨派員前往小綺家中了解；小綺母親表示，女兒和她哥哥發生爭吵後，因為她忙著要照顧車禍受傷兒子及照護未滿3歲的孫子，自顧不暇，沒想到女兒就此離家失去蹤影。

警方得知小綺也將臉書及平常對外通訊程式軟體全部封鎖，警方只從同學得知她可能去台中找網友，於是調閱路口監視器著手，比對小綺當日離家衣物特徵，從小綺乘坐客運至台南火車站，再轉火車到台中的路線調閱畫面，聯繫台中當地警方協助。

警方查出網友機車在台中市南區國光路路口出現，於是以車追人，確定機車停放在一處學生出租套房大樓，立即驅車北上台中，順利尋獲小綺，小綺見到母親深感懊悔，母女倆相擁而泣，並感謝警方辛勞。