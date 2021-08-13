豪雨造成的農業災情，農委會農糧署、畜牧處、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至13日11時，農業產物及民間設施估計損失計5億5190萬元，其中，光是木瓜就損失金額9223萬元，漁產損失也有9354萬元。

農糧署統計，在縣市受損方面，以嘉義縣損失1億2532萬元（占23％）、南投縣損失9907萬元（占18％）、高雄市損失9056萬元（占16％）、屏東縣損失6535萬元（占12％）、雲林縣損失5418萬元（占10％）、彰化縣損失4514萬元（占8％）及台南市損失4211萬元（占8％）較為嚴重。

農糧署統計，農作物被害面積8389公頃，損害程度21％，換算無收穫面積1783公頃，受損作物主要為木瓜，被害面積783公頃，損害程度22％，換算無收穫面積169公頃，損失金額9223萬元，其次為落花生、紅龍果、龍眼及巨峰葡萄等。

在畜產損失方面，畜牧處估計損失金額787萬元，受損畜禽主要為雞10.2萬隻，受損金額425萬元，其次為鴨、豬及鵝等。

漁產損失上，漁業署估計損失金額9354萬元，受損漁產主要為牡蠣8000萬元（浮筏式1400棚、平掛式40公頃），其次為鱸魚、虱目魚、午仔魚及文蛤等。

民間設施損失，農委會估計損失金額1604萬元。其中，農田流失及埋沒估計損失金額1187萬元，主因高雄市農田埋沒及流失12.9公頃，其次為台中市。農業設施估計損失金額134萬元，主因屏東縣水平棚架網室損失12公頃，其次為嘉義市等。畜禽設施估計損失金額3.5萬元，主因嘉義縣畜禽舍半倒。漁業設施估計損失金額280萬元，主因彰化縣魚塭塭堤損失所致。