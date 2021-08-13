一名男大生日前在家，突然聽到家裡倉庫內傳出呻吟聲，尷尬的是，過沒多久就看見大哥和二嫂從倉庫走出來，3人面面相覷、氣氛尷尬，男大生事後猶豫該不該跟二哥說事實。

男大生在「Dcard」發文表示，當天他臨時請假待在家，白天洗澡聽到浴室隔壁的倉庫傳來呻吟聲，而且聲音還有點熟悉，沒想到洗完澡出來，撞見大哥和二嫂從倉庫走出來「兩人還用被嚇到的眼神看我，一副我怎麼在家的樣子」，後來男大生假裝什麼事都沒發生，默默離開。

男大生事後猶豫表示，到底該不該跟二哥說，深怕說出來會毀了2個家庭「大哥有老婆，二嫂也已經有二哥了，而且他們還有兩個女兒，覺得二哥頭頂發光，也不知道該不該跟二哥說，說了大概會被大哥殺了吧？」，因此發文詢問網友們說還是不說？

此文掀起兩派看法，認為該說的一派：「我覺得可以說，只是要先幫你二哥做好心理準備，不要讓他突然接收這麼大的事情，你可以跟二哥坐下來好好討論也讓二哥去思考該怎麼做」、「同意！等二哥老了才發現就已經來不及了」。

另一派則認為建議不要說「我覺得別說比較好」、「先看你大哥或二嫂有沒有試探你」、「船到橋頭自然直，搞不好他們兩個覺得你知道了！」。