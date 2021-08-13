台南歸仁警方一夜查獲4起賣淫。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

疫情警戒維持二級，八大行業仍未解封，但八大特種行業、色情行業蠢蠢欲動，為防杜人與人不當色情連結，形成防疫破口，台南市警歸仁分局啟動天羅地網，12 日一晚抓了 4 個媒介性交易車伕、4 位妙齡女子南北流竄賣淫、與人不當連結，避免社區出現色情防疫破口。

近期傳聞色情業者南北輸送小姐四處賣淫，歸仁分局12日動員各單位啟動天羅地網，當晚一口氣在轄區內汽車旅館，抓了 4 組車伕媒介小姐從事性交易案件，被查獲的4 名小姐分別來自桃園、高雄等南北地區，由車伕接送到汽車旅館從事性交易，性交易價格為5500 到 8000 元不等，全案調查後，車伕依刑法妨害風化罪移送台南地檢署偵辦，小姐依違反社會秩序維護裁罰。

歸仁分局分局長洪頂力呼籲，新冠肺炎疫情雖已調降二級警戒，市民仍應持續做好防疫措施，保護自己也保護家人，對於八大特種行業、色情行為，歸仁分局將持續強力打擊、防杜色情性交易成為防疫破口。