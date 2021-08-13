《商情》供應擔憂 LME銅價漲近0.6％ 11:442021/08/13 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受累主要生產國智利，兩大銅礦場勞資談判破裂，罷工活動持續展開，增加供應中斷的風險，支撐倫敦(LME)期銅價上漲。 周五(8/13)截至台北時間11:15，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.58%，報每公噸9,522.5美元，盤中最高一度漲至每公噸9,527.5美元高點。(商品行情網) 《商情》產量減 紐約棉花彈升近3％ 《商情》供應擔憂 期鎳上漲1.87％ #LME #供應 #擔憂 #銅價 #生產國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價激勵 BDI指數續揚1％ 09:282021/08/12 財經 華航美加線 運價調漲30％ 10:192021/08/13 財經 《國際金融》業績＋併購 歐股連9日創新高 09:282021/08/13 財經 《商情》供應擔憂緩解 周三期銅價跌 09:112021/08/12 財經 《營建股》疫情受控時 興富發曹淵博：房市將爆量推案 10:532021/08/13 財經 《新聞分析》應用廣範 砷化鎵族群步入新成長期(3-1) 10:362021/08/13 財經 《商情》好壞消息參半 日本橡膠收近持平 10:022021/08/12 財經 《航運股》捷迅看海運旺到農曆年前 空運價格提前調漲 07:462021/08/13 財經 《電腦設備》3劍齊發 尼得科超眾H2看升 12:182021/08/12 財經 《國際金融》飆不累！ 歐股連8日收盤創新高 09:452021/08/12 財經 焦佑鈞：DRAM下半年仍供不應求 04:102021/08/13 財經要聞 財經熱門新聞 抓到了！2人發票中獎2千次 竟狂買這些東西套利 - 財經 mRNA疫苗驚爆3大新副作用 莫德納股價中彈倒地 - 財經 15年噩夢醒了 愛迪達終於砍掉賠錢貨 700億賤賣Reebok - 財經 記憶體冰風暴來了 三星狂殺4％ 少主出獄也救不了 - 財經 航運三雄殺到季線 下一步？謝金河爆全球海運巨頭洩底了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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