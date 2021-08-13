受累主要生產國智利，兩大銅礦場勞資談判破裂，罷工活動持續展開，增加供應中斷的風險，支撐倫敦(LME)期銅價上漲。

周五(8/13)截至台北時間11:15，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.58%，報每公噸9,522.5美元，盤中最高一度漲至每公噸9,527.5美元高點。(商品行情網)