LED封裝大廠億光（2393）第二季持續受惠整體需求強勁，營收及獲利均再優於第一季，單季每股盈餘約1.37元。上半年歸屬母公司淨利10.66億元，年增逾1.3倍，每股盈餘2.4元，並創下10多年來同期新高。

億光受惠於不可見光產品訂單暢旺及部分產品漲價，第二季營收達67.6億元、年增近20%，並創下近15季以來新高，單季毛利率再向上提升，單季營業淨利增加至7.95億元，淨利約6.08億元、單季每股盈餘約1.37元，為自2014年第四季以來單季新高。

億光上半年創佳績，營收約126.4億元、年增約24%，上半年營業利益13.19億元，年增約1.6倍，歸屬母公司業主淨利為10.66億元，年增約135%，每股淨利2.4元，創下合併報表以來同期新高。

億光今年7月營收21.47億元、月減11.14%，但仍年增13.72%，主要是受到季底例行性盤點影響。今年1-7月營收147.93億元，仍年增22.74%。

展望第三季，雖7月受到例行性盤點等因素影響、營收比6月下滑，但第三季仍為傳統旺季，公司目前不可見光元件產品訂單需求依然熱絡，加上Mini LED顯示、背光新品放量，以及車用產品市況回溫，法人預期公司營運將可維持不錯的水準。