度假租屋網站Airbnb營收與訂房均優於華爾街預期，但警告Delta變種病毒導致新冠疫情急升可能使營運陷入震盪，受此影響，Airbnb周四盤後股價下挫4.5%，報144.35美元。

發布財報前，Airbnb在一般交易時段收漲2.02%，為151.15美元。

Airbnb公布營收較去年同期暴增近300%，為13.4億美元，優於華爾街預估的12.6億美元。

淨損為6,820萬美元，較2020年同期的淨損5.76億美元大幅縮小逾88%。每股虧損11美分。

第二季「過夜和體驗訂房量」（Nights and Experiences Booked）達到8310萬，超出市場預估的7920萬，較第一季成長29%，與一年前同期當新冠肺炎疫情重創旅遊業時相比大幅成長197%。

Airbnb第二季銷售和行銷費用年增175%，達到3.15億美元。該公司表示行銷費用增加，主要因為舉辦了五年來該公司規模最大的品牌活動「Made Possible by Hosts」。

Airbnb在2月時曾表示，今年上半年的銷售和行銷費用占營收比重將大於下半年。

第二季總訂房價值（Airbnb用來追蹤房東收入、服務費、清潔費和稅負的指標）年增320%，達到134億美元，超出分析師預估的115.6億美元。

此外，該公司表示，世界主要經濟體解封帶動出遊人潮，本季營收可望創下歷來最佳表現，但受到季節性因素影響，以及疫情恐將進一步擴大，使營運前景的不確定性升高，「過夜和體驗訂房量」可能不及第二季和2019年同期尚未爆發疫情時的表現。