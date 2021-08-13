台北訊 —由艾玩天地所代理的魔幻RPG炫戰手遊鉅作《戰神風暴》，今(13)日宣布第二組代言人是鄉民老婆之R&B小天后-Julia吳卓源！Julia此次化身智慧與美貌兼具的遊戲角色「秘法」，今日更獨家曝光宣傳服裝，首度挑戰暗黑系性感造型，展現前所未見的吳卓源！並與鼓鼓呂思緯及蕭秉治聯手打造今年最炸組合，一同為《戰神風暴》量身訂做遊戲主題曲，除了採用超燃超炸的戰鬥曲風，帶給大家最熱血沸騰的戰魂精神外，更將各自的親身經歷及信念融入於歌詞之中，讓玩家也能透過主題曲更加了解三位代言人不同的面貌，敬請玩家拭目以待！

吳卓源代言手遊《戰神風暴》 化身美艷法師

Julia吳卓源的演藝生涯首次嘗試！她曝：真的好緊張

Julia吳卓源與鼓鼓及蕭秉治共同擔任《戰神風暴》代言人，更為了此次的代言獻出許多的「第一次」，此次她化身為遊戲中智慧與美貌兼具的角色「秘法」，首度挑戰暗黑系性感造型，跟她平時慵懶的輕鬆穿搭風格很不同，想帶給玩家不同的面貌，但她也直呼實在太不習慣了！並笑稱這樣的打扮應該此生只會有這一次，大家要好好把握，不過不變的是她依然露出了逆天的修長美腿，維持招牌「JU式」下半身失蹤風格，讓老公們大飽眼福！

另外，三人也為遊戲量身打造專屬遊戲主題曲，在歌詞中三人分別化身為遊戲中不同的角色，但相同的是在歌詞中皆帶入了自身的人生觀及信念，Julia吳卓源說她的信念就是「勇敢挑戰，堅持自我信念的態度」，就像是此次《戰神風暴》主題曲的風格是她很少挑戰的，整首歌的曲風非常的帥氣跟戰鬥，跟她自己平常比較慵懶、Chill的曲風很不一樣，但她非常樂意接受不同的挑戰，也很感謝有這次的機會，她笑稱「玩得很過癮」，就像是人生中有很多挑戰，如果不嘗試的話，就永遠不知道自己能不能做到，或是不知道會不會碰撞出新的火花，這也符合了這次的戰神信念，她也表示希望透過這次的代言除了讓大家看到不同面貌的她之外，同時也希望能傳達正向的信念給大家。她也偷偷透露，這次的主題曲風格是大家從來沒有聽過的吳卓源，可以好好的期待一下。

吳卓源代言手遊《戰神風暴》 首次挑戰暗黑系性感造型

首次合作就迷上！Julia吳卓源偷曝：蕭秉治真的好「反差」

此次與鼓鼓及蕭秉治共同擔任《戰神風暴》代言人的Julia吳卓源，表示之前就有和鼓鼓合作過，除了很有默契之外，也很開心能與好友再次合作。而蕭秉治則是第一次合作，她偷偷透露之前因為不認識秉治，感覺他的個性好像很冷酷，沒想到實際合作之後完全體驗到蕭秉治的「反差」，曝蕭秉治私底下個性超級有趣又隨和，常常在工作的時候被他的反應逗笑。

隻身從澳洲來到台灣打拼的吳卓源也表示之前不論是代言或是活動，大部分都是以單人為主，這次也藉由與鼓鼓及蕭秉治共同代言《戰神風暴》體驗到團體的感覺，更開玩笑的說我們是一個全新的唱跳團體TEAM SWAT！她表示鼓鼓及蕭秉治都對她非常好，就像獲得了兩個哥哥一樣，鼓鼓常常會大喊：「大家很棒！」、「剛做得很好！」，來為團隊加油打氣，提升團隊的士氣跟氛圍，而蕭秉治則是會很貼心的照顧大家，關心大家有沒有定時吃飯，剛好讓疫情之下很久沒有回到澳洲跟家人見面的Julia 獲得了許多的陪伴，覺得非常的暖心！

吳卓源首透露防疫待在家幹嘛？化身超萌「飯寶吳卓圓」！

先前宣布即將於8月底推出全新專輯的吳卓源，除了全力準備新專輯之外，她也偷偷透露居家防疫期間，她化身沙發馬鈴薯，作息大顛倒，常常熬夜到天亮才睡覺，起床後，大部分時間都一直躺在沙發上聽音樂跟打手遊，躺到不得不起來工作，一個不小心臉也圓了一圈，從吳卓源變成了吳卓「圓」。也透露疫情期間有了新歡，本來就常常透過手遊紓壓的她，搶先體驗了她代言的《戰神風暴》成了疫情期間的精神糧食，她表示遊戲中不論是精緻的畫面呈現或是絢麗的流光特效、多變的角色外觀以及競技玩法，都讓她深深著迷，只好熬夜到天亮才睡覺，更獨家搶先公布之後在《戰神風暴》的遊戲ID會是「飯寶吳卓圓」，歡迎大家在遊戲中找到她，就有機會能跟她一起挑戰！

外型甜美的吳卓源，擁有小男孩般的內心！幻想當賽車手

吳卓源甜美的外表底下，其實有顆小男孩的心！她透露自己除了最愛的音樂之外，也很喜歡跑車，且非常非常喜歡看F1賽車比賽，覺得非常的熱血，而這次《戰神風暴》推出超強活動「玩戰神送戰神」！只要遊玩《戰神風暴》就有機會獲得素有東瀛戰神稱號的價值635萬GT- R Premium Edition跑車，讓吳卓源直呼好興奮，並開玩笑的說希望最後可以讓她拿到這台夢幻跑車！

另外，除了有獲得東瀛戰神GT-R跑車的機會外，《戰神風暴》目前已正式開放Google play及IOS雙平台預註冊，完成預註冊後即可獲得勇猛飆悍的傳說級魔寵「赤鬼獸神」，於官網進行事前登錄，更可獲【空力套件‧改】翼靈，快搶起來！等著跟吳卓源一起挑戰，展現熱血沸騰的戰魂精神！

作品名稱：《戰神風暴》手遊

作品分級：12+

開發廠商：完美世界遊戲

代理廠商：艾玩天地