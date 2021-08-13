宜蘭縣長林姿妙頒發表揚狀給盧泳丞，並輕拍盧的肩膀，勉勵他繼續加油、努力。（胡健森攝）

目前就讀大三的盧泳丞同學，自幼不僅沒有像一般的孩童擁有父母的關愛照顧，反過來要照顧罹患精神疾病的母親，甚至還投身志工行列，希望能藉此鼓舞母親重新站起來，其孝行義舉讓人感佩，除了榮獲宜蘭縣孝行楷模，更獲得全國孝行獎殊榮。

盧泳丞目前就讀國立台中科技大學資管系夜間部三年級，他生長在清寒、單親家庭，不僅未曾見過父親，在他國小六年級時母親也因為不堪刺激及壓力誘發了精神病，讓盧泳丞本該是快樂、單純的童年徹底變了調。

在現實生活的壓力下，盧泳丞特別早熟，除了要照顧好自己的生活及課業，還要花費極大的心力照顧母親，除了每天中午都特別將學校營養午餐打包帶回家餵食母親，當母親病情較嚴重時，還要幫母親把屎把尿，想盡辦法來安撫母親。

更讓人訝異及欽佩地是，盧同學除了照顧母親、自己，他還投身志工行列，原因是他希望透過幫助他人的具體行為，來幫助提振媽媽的精神、改善病情；或許真的是孝行感動天，盧媽媽的病情也確實逐漸得到好轉。

在13日宜蘭縣政府的表揚典禮上，盧泳丞也特別帶著母親一同參加，母子倆在表揚典禮上緊緊相擁，感動了在場的眾人；已經能像一般人正常對話的盧泳丞母親不禁落淚說，兒子真的是上天所賜予的最好禮物，也確實是在兒子的鼓勵下，鼓勵自己要重新站起來，努力要讓自己疾病痊癒。

盧泳丞則說，自從媽媽發病之後就一直有情緒上波動，經常會自己一個人對著鏡子笑、或是對著空氣說話甚至破口大罵，也會有大小便失禁的情況，自己在照顧媽媽的過程中，「沒有辛不辛苦的問題，就是做好自己的本分」，也把照顧好媽媽當成是平常的家事，盧泳丞還說，「這些都是老天爺給自己的考驗，希望藉由自己來幫助媽媽走過這個困境」。