中國體育用品品牌李寧13日宣佈，上半年淨利年增1.87倍，毛利率亦上揚，整體零售銷售（線上及線下）有90～100％低段增長。

路透報導，截至6月底止半年，李寧淨利人民幣（下同）19.62億元，收入年升65％至102億元；毛利率上升6.4個百分點至55.9％；不派中期股息。

李寧表示，中國經濟在疫情整體受控的環境下穩步復甦，國民消費需求提升，同時惠及體育消費；上半年收入上升得益於大陸有效疫情防控，公司各項銷售改善措施持續獲得回報。

截至6月底止第二季，李寧銷售點（不包括童裝品牌「李寧YOUNG」）於整個平台之零售流水較上年同期出現90～100％低段增長。就管道而言，線下管道（包括零售及批發）有90～100％低段增長，其中零售管道有80～90％高段增長及批發管道有90～100％低段增長；電子商務虛擬店舖業務有90～100％高段增長。

6月末，李寧銷售點數量（不包括李寧YOUNG）共計5704個，較上一季末淨減少80個，本年迄今淨減少208個。李寧YOUNG銷售點數量共計1041個，較上一季末淨增加26個，本年迄今淨增加20個。

展望未來，李寧稱將繼續「單品牌、多品類、多管道」策略，加強產品研發；拓展高效大店，建立多元化管道網路；充分利用多元化平台和數位化手段，發揮全方位的行銷佈局；以提升單店盈利能力為核心發展目標。

李寧股價過去一個月下跌5.67％，三個月則升36％。