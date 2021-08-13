有「最美博士」之稱的性學專家許藍方近來捲入和已婚醫師的桃色風暴，雖許藍方後來二度發聲明駁斥已婚醫師夫妻的說法，但仍難減網上流言蜚語。今(13日)媒體報導，本來活躍於螢光幕前的許藍方近來已經兩度取消上節目通告，引來質疑打算暫離演藝圈避避風頭。

緋聞爆發後，許藍方第一時間親上火線強調沒當第三者，並指是已婚醫生數度糾纏她，更無報導所說打卡宣示主權，引來已婚醫師夫妻共同發聲明，認了男方一度出軌，而男方的太太也透露，許藍方與她先生之間的私密對話與照片都很完整，已交由律師處理，盼以司法還原真相。

對此，許藍方二度出聲，拋出與已婚醫師的對話紀錄證明，強調所謂「握有私密照」一事絕非事實，並澄清絕無和已婚醫師過從甚密或有任何身體接觸，也沒一起上摩鐵，將以毀謗名譽等罪名提告維護自身名譽。事件炒得沸沸揚揚，今《三立新聞網》報導，許藍方陷入風暴後，所經營的Youtube頻道「Dr.She」原本每周五上午會上架新節目，今卻不見新一期內容，疑因風波影響停止更新。

除此之外，許藍方每週四固定參加的《11點熱吵店》、每週五錄影的《57健康同學會》，這兩天也因故都缺席，而她的臉書至今仍引來不少網友留言，評論正反兩極，許藍方此時選擇暫停上通告，推測可能也因風波有關。