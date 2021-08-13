為了刺激消費，台灣正在為發放「五倍券」還是現金而爭論不休，行政院長蘇貞昌還擔心，如果發放現金，民眾會把現金儲蓄起來不去消費。反觀香港經驗，香港《經濟日報》報導，5000港元電子消費券自8月1日派發後，不少港人把握機會以消費券購物。有市民表示。已經用光首輪2000元，且主要用於購買日常用品。

報導稱，大部分受訪港民表示，已悉數用光2000港元限額。劉小姐指，她把一半的消費券金額用在超級市場購買生活用品，剩下的1000港元會用來請家人吃飯。她本想花部分消費券來買包包，但奈何金額太少，惟有等下一期發放後再用來消費。

另一受訪市民吳女士表示，她把消費券花在飲食和買鞋上，預計下期的消費券也會用同樣的消費方式。家中有小孩的葉小姐表示，消費券用來買油和米後，已沒有剩下多少。張女士則發現不少商戶如超市，在消費券發放前抬高價格，並不感到消費券能在經濟上幫助多少。

售賣電子產品的科栢（Cyber-Pro）稱，由於消費券金額不高，暫時對帶動生意的幫助不算大，平均單價亦在5000港元內。其推廣經理郭贇峻解釋，7月期間，不少顧客因等待消費券而暫緩購物，變相目前帳面銷售額有2至3倍的增幅，但實際上只是彌補之前的生意「跌幅」。

郭經理還說，不少市民在日常生活中，已用盡消費券，故只能有限帶動額外消費。而混合付款模式、與家庭成員合併付款的情況也很常見，因顧客不希望把消費券一次就用完。