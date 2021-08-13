桃園警分局與金融機構聯手阻詐，成果斐然。（警方提供）

桃園警分局員警12日中午接獲玉山銀行職員通報，疑似民眾遭詐騙。警方趕往發現，36歲楊姓女子要匯款3000美金給朋友，警方發現2人應該認識不久，點出可疑之處，楊女才發現被詐騙，放棄匯款。

警方表示，楊女不願接受勸導，因此行員請員警到場協助處理。楊女說，只是單純要匯款美金3000元借給友人，因有美國朋友到菲律賓旅遊，因故遭到該國警方扣押，需要保釋金而向其借貸，經查對方所提供之帳戶雖未被列警示帳戶，但員警透過其手機訊息發現兩人應是認識不久的網友關係，且被害人似乎有意迴避員警詢問。

員警將其帶至休息區耐心詢問，楊女才又說，美國友人持旅遊簽證來台，卻因為要來找她「違反」了旅遊規定遭中部的警察扣押，他透過友人聯繫要籌保釋金，她覺得是自己害友人身陷囹圄應該負道義責任，所以向親友借來這筆錢打算要匯給友人。

員警立即指出其友人遭扣押之理由、人在台灣卻指示匯款到國外帳戶等諸多不合理及矛盾的關鍵，終於說服她放棄匯款的念頭。

桃園分局表示，今年與轄內金融機構聯手合作，七月阻詐成功10件共490萬3221元，八月至今有9件共600萬元，成效斐然。