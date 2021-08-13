新冠肺炎疫情逐漸成為常態，疫情指揮中心自去年1月成立，至今已長達一年半，法律及公衛專家皆認為，指揮中心應思考退場時機，並比照外國做法，讓防疫回歸法制。

國家政策研究基金會今上午舉辦「防疫制度化與疫苗自主權」線上座談會，永續發展組召集人陳宜民指出，指揮中心沒有編列任何預算，也不屬於任何一個委員會，僅靠「特殊條例」編列高達8400億的紓困預算，立法院幾乎難以監督。目前國內疫情已趨緩，陳宜民認為「職有專司」，防疫制度化已經到了重要關口。

產業暨新創研究中心召集人簡榮宗律師指出，特別條例給了指揮中心很大的權限，尤其第七條「指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」定義不明；法律講求明確性，讓民眾可遵循，但第七條卻讓指揮官自行決定什麼是必要，像是去年限制醫護人員出國，恐有違反憲法的疑慮，機組員3＋11檢疫措施也是指揮官說了算。

簡榮宗強調，可能有人會說立法程序太耗時，指揮中心是因應緊急情況而成立，但當初這項特殊條例僅5天就完成立法，顯示立法院在緊急情況下並非不能加快速度，且在去年2月25日頒布後，至今已經一年半，「難道條文都不需要調整嗎？」他認為目前疫情已趨於常態，防疫措施應盡速法制化。

前NCC委員、清華大學科技法律研究所副教授翁曉玲也指出，日本和法國在疫情期間都是發佈緊急狀態，有時效性的頒布防疫措施，3或6個月後又回到日常狀態，但國內卻是以特殊條例取代緊急命令，無限期施行防疫政策，且傳染病防治法和特殊條例中，只講到何時成立指揮中心，卻沒講到什麼時候解散。

翁曉玲認為，即便特殊條例賦予指揮中心很大的權力，仍應遵守法治精神，例如德國在疫情期間頒布任何一項措施，都會先訂定相關辦法，從戴口罩、快篩到接種疫苗，在法規裡訂得清清楚楚，好處是讓人民知道政府現在的安排和順序，也能受到立法機關的監督，而台灣都是行政處分、沒有法規命令，各項防疫政策對外宣達之後就生效，這是很大的問題。