最近在足球界可說是颳起了一陣旋風，因為世界球王梅西(Lionel Messi)加盟了法甲巴黎聖日耳曼，與內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)組成傲人的三巨頭，再加上巴黎今夏另外簽了四名球星，一字排開陣容相當可怕，幾乎預訂法甲冠軍，甚至有機會衝擊歐冠獎盃，不過還有一支球隊企圖心也強烈，那就是英超切爾西。

切爾西一舉拿下歐冠冠軍和歐超冠軍獎盃，證明他們成功絕非僥倖，「藍軍」目前擁有德國球星哈維茲(Kai Havertz)、西班牙後衛阿茲皮利奎塔(Cesar Azpilicueta)、坎特(N'Golo Kanté)、維爾納(Timo Werner)等人，整體陣容相當具有潛力，而在台灣時間8月13日據報導，他們簽下比利時球星盧卡庫(Romelu Lukaku)。

切爾西官方宣佈，他們從國際米蘭簽下盧卡庫，這筆轉會費接近1.15億歐元，且不包含任何球員互換，另外這也是盧卡庫生涯第二度加盟切爾西，可說是重磅回歸。但其實作為國際米蘭當家前鋒，他們原本並沒有兜售盧卡庫的意思，但考量到球隊財務狀況，才將他放走。

盧卡庫今年28歲，身高有190公分，是一名有剛果血統的比利時球員，司職前鋒，因此大家都稱他為「黑魔獸」，職業球隊先效力於安德萊赫特，接著在2011年轉投切爾西，但當時他表現並不穩定，所以後來以「租借」方式到了西布朗維奇和艾佛頓，隨後才回到曼聯、國際米蘭和現在的切爾西。相信他的加入會讓切爾西更加強大。